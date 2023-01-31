فريقي المفضل .. نجمة هوليوود تخطط للاستثمار في آرسنال

تخطط للتوسع في كرة القدم

كشفت نجمة هوليوود ريس ويذرسبون عن إعجابها بالمستويات المميزة التي يقدمها آرسنال هذا الموسم، مشيرة إلى رغبتها في الاستثمار بالنادي الإنجليزي.

نجمة فيلم "Walk the line" الحائزة على جائزة أوسكار أكدت أنها تعتبر من عشاق آرسنال مع بقية عائلتها، وتفكر جديًا في السير على خطى نجوم السينما العالمية الذين اقتحموا كرة القدم الإنجليزية.

وقالت في برنامج "One Show":"لو كانت هناك مساحة في الاستثمار بآرسنال سيكون الجميع متحمسًا في عائلتي تجاه هذه الخطوة خاصة أبنائي".

وأضافت:"إنه فريقنا المفضل ونشاهد مبارياته بشكل مستمر، المباراة الأخيرة كانت رائعة ونشعر بالفخر لتشجيع هذا الفريق".

وتعتبر ريس ويذرسبون من النجوم الذين اتجهوا للاستثمار في كرة القدم بالفعل، حيث لديها حصة في نادي ناشفيل الذي يلعب بالدوري الأمريكي للمحترفين.