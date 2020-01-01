فرنسا والسويد: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة مباراة فرنسا أمام السويد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، والتي تقام على ملعب فريندز بستوكهولم

السويد 0 × 0 فرنسا

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تشكيل فرنسا:

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

بيرسنيل كيمبمبي - رافاييل فاران - دايوت أوباميكانو

لوكاس ديني - أدريان رابيوت - نجولو كانتي - ليو دوبويس

كيليان مبابي - أوليفيه جيرو - أنطوان جريزمان

This is how Les Bleus line up in Solna #SWEFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEDgO23KbE — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 5, 2020

تشكيل السويد:

التشكيل | 4-4-2

روبن أولسن

بيير بينجستون - بونتوس يانسون - فيكتور ليندلوف - ميكيل لوستيج

سيباستيان لارسون - كريستوفر أولسون - ألبين إكدال - إيميل فورسبيرج

ماركوس بيرج - روبن كوايزون

توج الديوك بلقب كأس العالم في النسخة الأخيرة، وفاز في النهائي بنتيجة غير متوقعة على المنتخب الكرواتي 4/2 لصالح الديوك، بالطبع المنتخب الفرنسي من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة.

المنتخب السويدي تمكن من تخطي التصفيات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن المنتخب الأسباني، والتحدي الآن كبير بالنسبة للمنتخب السويدي حيث أنه وقع في مجموعة نارية وصعبة تحتوي على السويد، فرنسا ، كرواتيا والبرتغال.

ستبدأ المنافسة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2020 (مرحلة المجموعات) وفي يونيو 2021 نهائيات دوري الأمم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة فرنسا والسويد في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا، والمقامة على ملعب فريندز آرينا بستوكهولم.