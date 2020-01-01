فرنسا ضد كرواتيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحطة بلحظة كافة أحداث مباراة فرنسا ضد كرواتيا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب فرنسا

فرنسا 4 × 2 كرواتيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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75' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! جيرو يحرز الهدف الرابع لمنتخب فرنسا.

74' ركلة جزاء لمنتخب فرنسا بعد ارتطام الكرة بيد بروزوفيتش.

73' انفراد لمارسيال ولكن ليفاكوفيتش يتعملق ويحرم الفرنسيين من الهدف الرابع.

68' تسديدة رائعة من البديل إدواردو كامافينجا ولكن حارس كرواتيا يتصدى لها بنجاح.

64' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! أوباميكانو يضع الهدف الثالث من ركنية ثم رأسية عظيمة منه عجز حارس كرواتيا عن التعامل معها لتسكن الشباك.

60' خطأ من دفاعات فرنسا كاد أن يتسبب في كارثة أخرى لولا تدخل هوجو لوريس في اللحظة الأخيرة.

55' جوووووووووووووووووووووووووووووووول! يوزيب بريكالو يحرز هدف التعديل لمنتخب كرواتيا بعد مراوغته لميندي وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني، هل تعود كرواتيا أم تواصل فرنسا التفوق؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن..

نهاية الشوط الأول، فرنسا تحول تأخرها بهدف إلى تقدم بهدفين في آخر خمس دقائق، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' جوووووووووووووووووووووووووووووول! أنتوني مارسيال يضع الهدف الثاني بعد عرضية من وسام بن يدر سددها فارتطمت في القائم الأيسر ثم يد حارس كرواتيا ودخلت الشباك.

42' جوووووووووووووووووووووووووووول! جريزمان يعادل النتيجة لفرنسا، تمريرة من وسام بن يدر إلى مارسيال ومنه إلى جريزمان الذي وضعها على الطائر في الشباك.

38' عرضية من بيريسيتش يخرج عليها لوريس ويخرجها بصورة هزيلة لتصل إلى بروزوفيتش الذي سددها لولا تدخل أوباميكانو بجسده قبل وصولها إلى المرمى.

32' وان تو بين مارسيال وجريزمان ينتهي بانفراد الأخير بمرمى كرواتيا ولكن تسديدة مهاجم برشلونة تصدى لها الحارس الكرواتي بنجاح وأخرجها بروزوفيتش بعد ذلك خارج مناطق الخطورة.

25' دايوت أوباميكانو يعيد الكرة إلى مرماه ولكن ببطء شديد كاد ريبيتش أن يقطعها لولا تدخل لوريس في اللحظة الأخيرة.

20' جريزمان يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليُمنى ويرسلها عرضية ولكن مدافع كرواتيا يخرجها قبل أن تصل لمارسيال.. فرصة خطيرة للغاية.

18' الرد الفرنسي الأول من ركلة حرة رفعت عرضية في اتجاه نزونزي غير أنها لم ترتطم برأسه لتخرج خارج المرمى بأمتار.

15' جوووووووووووووووووووووووووووول! الفرصة الأولى لكرواتيا ينجم عنها هدف، ركنية تصل إلى لوفرين الذي سددها بقدمه بصورة أكثر من رائعة في شباك لوريس.

8' مباراة مملة من الطرفين حتى الآن، استحواذ متساوٍ من الطرفين ولا خطورة على المرمين تذكر.

1' بداية المباراة، هل تواصل فرنسا سلسلة الانتصارات أم تثأر كرواتيا لهزيمة كأس العالم؟

تشكيل فرنسا:

سيبدأ المدرب ديديه ديشان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - كليمون لونجليه - أوباميكانو

فيرلاند ميندي - ستيفن نزونزي - نجولو كانتي - موسى سيسوكو

أنطوان جريزمان

أنتوني مارسيال - وسام بن يدير

تشكيل كرواتيا:

سيبدأ المدرب داليتش بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

دومينيك ليفاكوفيتش

داريو ميلنياك - دوي تشاليتا تسار - ديان لوفرين - فيليب أوريموفيتش

نيكولا فلاشيتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاتشيتش

إيفان بيريشيتش - أندريه كراماريتش - أنتي ريبيتش

الديوك لم يعانوا كثيرًا لتحقيق الانتصار على حساب السويد خارج الديار، ويدخلون المباراة بروح معنوية وفنية عالية متسلحين بالأرض أيضًا.

مباراة سيكون لها طابعًا ثأريًا بالنسبة لكرواتيا ، إلى جانب أهميتها بعد الهزيمة التي تلقتها كتيبة زلاتكو من البرتغال وكانت كفيلة بتذيلهم لترتيب المجموعة.

آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت لا تنسى في نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، وحينها تمكن الفرنسيون من الظفر بالمونديال بانتصار كبير برباعية لهدفين.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة فرنسا ضد كرواتيا في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا 2020، والمقامة في ملعب فرنسا.