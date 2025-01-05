"حصلنا على فرص أكثر".. سلوت يدافع عن آرنولد ويرفض الإقرار بتفوق يونايتد!

ماذا قال المدرب الهولندي؟

أشاد أرني سلوت مدرب ليفربول بمستوى لاعبي مانشستر يونايتد، عقب مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل (2-2) مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريح لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "لديهم جودة بالكرة وبدونها، من الصعب اللعب ضدهم، كانت المساحات مفتوحة للغاية عندما بدأوا في اللعب".

وأضاف: "يمكنك أن ترى بشكل أوضح مدى جودتهم إذا كانوا يحاولون اللعب، خلال أول 75 دقيقة، كان أندريه أونانا يلعب الكرة طويلة".

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وواصل: "في كل مناسبة كانوا يسددون الكرة للأمام فقط، على عكس الـ15 دقيقة الأخيرة، يمكنك أن ترى مدى جودتهم حين لعبوا على الأرض".

وردًا على سؤال عما إذا كان ممتنًا للخروج بنقطة، علق: "الناس ينسون كل الفرص التي أتيحت لنا، لقد أتيحت لهم فرصة مفتوحة من هاري ماجواير، بينما أتيحت لنا فرص أكثر بكثير، لكن في النهاية كان يمكن أن نخسر بسبب (فرصة ماجواير).

وسُئل مدرب ليفربول على قناة سكاي سبورتس عن أداء ترينت ألكسندر-أرنولد، فأجاب: "لقد قدم ترينت مباريات جيدة جدًا في الغالب مع النادي، لم تكن مباراته اليوم هي الأفضل، لكن هذا كان له علاقة بهم أيضًا (مانشستر يونايتد)".