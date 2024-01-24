فرص الأهلي أصبحت ضعيفة .. ثنائي إنجليزي عملاق يدخل "مزاد" الصفقة العالمية المرتقبة

الأهلي يواجه عمالقة أوروبا..

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يبدو أن فرص النادي الأهلي السعودي، لخطف إحدى الصفقات العالمية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي القادم، أصبحت ضعيفة للغاية.

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الأهلي قرر عدم دخول الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"، والانتظار حتى الصيف القادم؛ من أجل خطف عدد من أبرز نجوم العالم، المتاحين في السوق.

وعلى رأس هؤلاء النجوم؛ النجم الألماني الكبير جوشوا كيميتش، متوسط ميدان نادي بايرن ميونخ، والذي يرغب في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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في البداية.. كان الراقي يجد منافسة من برشلونة الإسباني فقط؛ قبل أن يعلن الإعلامي الرياضي كريستيان فالك، مساء اليوم الأربعاء، دخول اثنان من عمالقة إنجلترا، في "المزاد" على الصفقة.

فالك كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن اهتمام كبير للغاية من مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، بالتعاقد مع كيميتش البالغ من العمر 28 سنة، والذي يرتبط بعقد مع العملاق الألماني حتى يونيو 2025.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة بايرن ميونخ، لا يُمانع في الاستغناء عن متوسط الميدان الألماني، في الميركاتو الصيفي القادم؛ في ظل خطة إحلال وتجديد الفريق.

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