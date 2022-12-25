فرصة لن تتاح مجددًا.. البرازيل تريد زيدان مدربًا للمنتخب الوطني!

زيدان قد يصبح بطل تحقيق المونديال السادس للبرازيل

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود رغبة لدى اتحاد الكرة البرازيلي في التوقيع مع المدرب زين الدين زيدان، ليصبح المدير الفني لمنتخب راقصي السامبا.

وكان تيتي قد أعلن رحيله عن تدريب المنتخب البرازيلي بعد الخروج من بطولة كأس العالم من الدور ربع النهائي من أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

فيما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية رحيل ديدييه ديشان عن تدريب منتخب الديوك بعد خسارة نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين بركلات الترجيح.

وهو المنصب الذي يرغب زيدان في الحصول عليه، لكن يبدو أن من الوارد أن يستمر ديشان مع الديوك لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وبالتالي أوضح تقرير صحيفة "ليكيب" أن اتحاد الكرة البرازيلي يرغب في التعاقد مع زيدان، فيما أضاف أن العديد من الأسماء البرازيلية التي عملت مع زيزو يضغطون من أجل تعيينه في الفريق.

جدير بالذكر أن صحيفة "O-Globo" البرازيلية كان قد أشارت إلى وجود منافسة قوية لزيدان مع لويس إنريكي، ومارسيلو بيلسا، ومارسيلو جاياردو، وتوماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو للحصول على منصب المدير الفني.