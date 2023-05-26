فرصة لحضور مباريات برشلونة .. الانتقال من كامب نو يخفض التذاكر بجنون!

النادي الكتالوني مضطر لتخفيض أسعار مبارياته.

تم الكشف عن الأسعار الجديدة الخاصة بمباريات برشلونة في الموسم المقبل الذي سيخوضه النادي الكتالوني خارج ملعب كامب نو لأول مرة منذ سنوات طويلة.

جاء هذا بعد تصديق مجلس إدارة النادي على الأسعار الجديدة التي جاء أقل بـ 50% من أسعار الموسم الماضي والتي كانت تتراوح بين 506 و1738 يورو.

الأسعار الجديدة تتراوح قيمتها بين الـ 255 و870 يورو وسيتم اعتمادها لمدة موسم واحد فقط لحين النظر في الوضع المالي للفريق والجماهير في الموسم المقبل.

وسيلعب برشلونة مباريات الموسم الجديد على ملعب مونتجويك بشكل مؤقت حتى تتم عمليات تجديد ملعب كامب نو ضمن مشروع كبير لتحديث الملعب التاريخي للنادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن الأسعار أعلاه هي قيمة التذاكر الموسمية التي يحصل عليها أعضاء النادي بشكل حصري، ولم يتم الإعلان عن قيمة التذاكر العادية بعد.