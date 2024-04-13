فرصة ثانية .. بايرن ميونخ يستقر على المرشح الأبرز لخلافة توخيل

ماكس إيبرل يختار ويترك القرار للإدارة

استقرت إدارة نادي بايرن ميونخ بشكل كبير على الاسم المرشح لخلافة الألماني توماس توخيل، في القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن منذ فترة أن الموسم الحالي هو الأخير لتوخيل مع الفريق، وبدأت الإدارة في البحث عن خليفة له، حيث كان تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن المرشح الأول، لكنه تمسك بالبقاء مع فريقه لموسم آخر.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، هو المرشح الأول لقيادة بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي الجديد للنادي، ماكس إيبرل، لديه رغبة قوية في إعادة ناجلسمان لقيادة البايرن مرة أخرى بعد تجربة أولى قصيرة كانت موفقة إلى حد ما.

وعندما سئل إيبرل عن المدرب الجديد، لم يمنح إجابة حاسمة حيث قال: "في مرحلة ما سيتصاعد الدخان الأبيض. سيكون شهر أبريل جيدًا، لقد توصلنا إلى المدرب الجديد لبايرن ميونخ والإدارة سيكون لها الكلمة الأخيرة".

وأضاف: "هناك أشخاص مسؤولون عن ذلك وسيقومون بعد ذلك بتعيين المدرب. البايرن هو من يبحث عن مدرب، وليس ماكس إيبرل وحده".

يذكر أن ناجلسمان قاد البايرن للفوز بالدوري الألماني في ولايته الأولى التي استمرت 20 شهرًا، كما حقق لقب كأس السوبر الألماني مرتين، قبل أن يرحل ليحل محله توخيل في مارس 2023، بينما ذهب جوليان بعد 6 أشهر لقيادة منتخب المانشافت ويستمر معه في بطولة أمم أوروبا المقبلة.