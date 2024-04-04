فرصة لن تعوض .. ريال مدريد يستغل تايلور سويفت في صفقة كيليان مبابي!

أضواء الحسناء الأمريكية تغير خطة بيريز

تخطط إدارة ريال مدريد، لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي بات على أعتاب الانتقال إلى الميرنجي خلال الصيف المقبل في صفقة مجانية، بشكل مبهر.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك اتجاه يسود داخل ريال مدريد للاستفادة من إقامة المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت حفلتين في ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل النادي الملكي، من أجل تقديم كيليان مبابي للجماهير كلاعب جديد للنادي الأبيض.

ومن المنتظر أن تقدم نجمة البوب العالمية، حفلًا ضخمًا باستعدادات كبرى في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال يومي 29 و30 مايو، أي بعد أسبوع من انتهاء جميع المنافسات المحلية في فرنسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مبابي، قد صرح في وقت سابق بأنه سيكشف عن وجهته الجديدة، قبل بداية بطولة أمم أوروبا 2024 التي تنطلق منافساتها في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل.

وأشارت "ماركا"، إلى أن ريال مدريد ينوي استغلال حفلتي تايلور من أجل تقديم النجم الحائز على كأس العالم 2018، خصوصًا أن الحفل سيكون قبل 24 ساعة فقط من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في "ويمبلي"، وهي آخر مباراة من الممكن أن يخوضها كيليان مع باريس في مسيرته.

وختمت الصحيفة الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد ترى أن وجود نجمين بحجم تايلور سويفت وكيليان مبابي، سيكون مناسبًا من أجل الإعلان عن صفقة كبرى في تاريخ النادي الملكي.