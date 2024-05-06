ماذا يحدث في الريدز؟!

أقدم داروين نونيز، نجم ليفربول، على قرار مفاجئ، عزز من خلاله التكهنات بشأن مصيره مع النادي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وانضم نونيز لليفربول قادما من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو، إضافة إلى 25 مليون في صورة مكافآت، ويرتبط بعقد حتى صيف 2028.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن نجم منتخب أوروجواي حذف جميع صوره المتعلقة بليفربول من حسابه على إنستجرام، مكتفيًا بـ"صور عائلية ولقطات بقميص بنفيكا والمنتخب".

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وواجه نونيز انتقادات كبيرة من مشجعي ليفربول بسبب إهداره الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى، ما ساهم في ابتعاد الريدز عن المنافسة على لقب البريميرليج.

وعزز نونيز بهذا التصرف الأنباء التي ربطته بالرحيل في الصيف المقبل، حيث أشارت تقارير صحفية بأن برشلونة يرغب في التعاقد معه، خلفًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.