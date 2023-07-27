نتائج اليوم الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان

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شهد اليوم الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي تستضيفها السعودية على أراضيها، العديد من الإثارة والنتائج المفاجئة.

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في المباراة الافتتاحية.. سقط نادي السد القطري، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الوداد الرياضي المغربي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد السد والوداد، في المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان، إلى جانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والأهلي طرابلس الليبي.

الزعيم القطري بدأ المباراة بـ"قوة"، عن طريق نجمه المتألق أكرم عفيف، الذي أهدر أكثر من فرصة، قبل أن يبادل الفريق المغربي "الهجمات"، بدءًا من الدقيقة 26.

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وشهدت المباراة، إشهار الحكم المصري محمود البنا، الكارت الأحمر في وجه يحيى جبران، لاعب الوداد الرياضي، في الدقيقة 36؛ إلا أن السد لم يستطع استغلال هذا النقص العددي، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة.. جمع الفريقان، النقطة الأولى في المجموعة الثانية؛ حيث ستكون الفرصة سانحة أمام الهلال أو الأهلي طرابلس لـ"التصدر"، حال تحقيق الانتصار في لقاء الليلة.

وعلى جانب آخر.. حقق نادي الشرطة العراقي، انتصارًا مفاجئًا على الصفاقسي التونسي (1-0)، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات.

الشرطة سجل هدفه الوحيد من علامة الجزاء، في الدقيقة 64 من عمر المباراة، عن طريق القائد المخضرم علاء عبد الزهرة، والذي منح فريقه 3 نقاط هامة.

جدير بالذكر أن الشرطة والصفاقسي، يتواجدا في المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان، إلى جانب كل من نادي الاتحاد السعودي والترجي الرياضي التونسي.

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