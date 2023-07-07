فرصة الهلال .. إنتر ميامي في أزمة ولا يستطيع تسجيل صفقاته الجديدة!

ميسي وبوسكيتس غير مسجلين

أزمة تواجه إنتر ميامي قد تعطي الأمل من جديد لمجلس إدارة نادي الهلال في التعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف، بالرغم من رفض الأرجنتيني العرض السعودي والتوقيع على عقود الانتقال إلى ميامي، كذلك ستكون هناك فرصة لبرشلونة من أجل محاولة إقناع بطل العالم للاعتزال في نادي طفولته، أو على أقل تقدير استعادة سيرجيو بوسكيتس، حيث لا يقدر النادي على تعويض رحيله حتى الآن.

إنتر ميامي يواجه صعوبات جدية في تسجيل لاعبيه ضمن الحدود الراتبية المحددة من قبل الدوري الأمريكي، وهذا قد يعقّد وصول لاعبين مثل أندريس إنييستا وجوردي ألبا وسيرجيو راموس إلى الولايات المتحدة.

تعود صعوبات تسجيل الصفقات الجديدة لإنتر ميامي إلى القيود الراتبية التي يفرضها الدوري الأمريكي، حيث تخضع أندية الدوري الأمريكي لنفس القواعد بهدف الحفاظ على توازن تنافسي بين جميع الفرق، وهذا قد يعرقل خطط ميامي مع صفقاته الجديدة.

يحدد الدوري الأمريكي سقف الرواتب بمبلغ 5.2 مليون دولار لكل فريق في موسم 2023، ويمكن أن يصل هذا الحد إلى 7.1 مليون دولار بفضل صناديق التخصيص العام (GAM) التي تعتبر مساعدة للأندية التي فقدت لاعبين من قائمة النجوم المستهدف ضمهم أو انتقلوا إلى دوري آخر ومع ذلك، تحتفظ جميع الفرق بآلية لضمان ضم صفقات من الطراز العالمي، بما يسمى: "قاعدة لاعب الامتياز".

وبموجب هذا النظام، الذي تم إنشاؤه مع وصول ديفيد بيكهام إلى الدوري الأمريكي، يمكن لكل نادي تسجيل ما يصل إلى ثلاثة لاعبين يمكن دفع رواتب تتجاوز الحد المسموح به بهدف التعاقد مع نجوم كرة القدم العالميين، ويكون الحد الراتبي بالنسبة للاعبي الفريق المميز مرتبطًا بأموال كل مالك ويعتبر مستقلاً عن الحد المفروض من قبل لوائح الدوري على كل فريق، لذا لا يوجد حد محدد من تنظيمات الدوري لهذه الفئة ومن خلال هذا النظام يمكنهم التعاقد مع لاعبين من الدوريات الأكثر تنافسية.

المشكلة بالنسبة لإنتر ميامي هي أنه في الوقت الحالي يملك مكان للاعبين فقط في تشكيلته، والتي تضم خوسيه مارتينيز ورودولفو بيزارو، و يحجز ليونيل ميسي المكان الثالث، وتتمثل الصعوبات مع إنتر في تسجيل لاعبين مثل سيرجيو بوسكيتس -الذي تم الإعلان عنه بالفعل ولكن لم يتم تسجيله- كذلك ارتباطهم باللاعبين أمثال أندريس إنييستا وجوردي ألبا وسيرجيو راموس.

لهذا السبب لا يمكن للدوري تأكيد تسجيل بوسكيتس حتى الآن بسبب عدم مكان في لائحة الفريق لقاعدة اللاعب المميز.

وفقًا لتنظيمات الدوري الأمريكي لا يبقى لإنتر ميامي سوى خيار واحد لتسجيل لاعبيه الجدد وهو تفريغ المكانين للاعبي التي يحتلها حاليًا خوسيه مارتينيز ورودولفو بيزارو أو الاتفاق على تخفيض رواتبهم والحل الثالث هو فسخ التعاقد لإفساح مجال لتسجيل الصفقات الجديدة.