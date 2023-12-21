فرصة للانتقام .. كريستيانو رونالدو يتوعد ستيفن جيرارد قبل مواجهة النصر والاتفاق!

صاروخ ماديرا لم يكتف بأخذ الثأر الماضي، ويصر على انتقام جديد..

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يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، لقيادة فريقه أمام الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

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المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، على استاد الأول بارك؛ معقل العالمي.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام كتيبة جيرارد، نشر صاروخ ماديرا صورته خلال تدريبات النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "جاهز للاستفادة من كل لحظة في مباراة الغد!، هيا بنا!".

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الدون لم يكن مشاركًا في لقاء الدور الأول بين الفريقين، والذي خسره النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى، ويبدو أنه يريد الانتقام هذه المرة في الدوري، بعدما ثأر في كأس خادم الحرمين الشريفين وأطاح بالاتفاق بالفوز 1-0.

يذكر أن النصر يدخل المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، فيما يحل الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

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