فرصة للانتقام أم سقوط جديد للهلال؟ .. النصر يعبر الخليج ويصعد لنهائي كأس الملك

ديربي الرياض في انتظارنا بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين..

عبور سهل حققه النصر السعودي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام الخليج بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الأول بارك، ضمن نصف النهائي.

بدأت أخطر هجمات العالمي في المباراة مع الدقيقة 12، حيث أرسل سلطان الغنام عرضية رائعة لداخل منطقة الـ18، وصلت لزميله أوتافيو المواجه تمامًا للمرمى دون أي رقابة، لكن تسديدة الأخير علت العارضة.

فيما افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التهديف في اللقاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 17، بعد خطأ دفاعي قاتل، إذ رد مدافع الخليج الكرة لحارسه إبراهيم سيهيتش داخل منطقة الـ18 في ظل حصار من لاعبي النصر، لكن الحارس أخطأ في تشتيت الكرة، إذ اصطدمت بلاعب العالمي، ووصلت للدون، ليسددها من بعيد بشكل رائع في المرمى، مستغلًا ابتعاد الحارس عن الشباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، أشار حكم اللقاء الإيطالي ماوريتسيو مارياني إلى احتساب ضربة جزاء لصالح النصر، على إثر لمسة يد، نجح منها السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الثاني بعدما سدد الكرة على يسار سيهيتش.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط، أضاف أيمن يحيى الهدف الثالث، لكن تم إلغاءه بداعي وقوعه في مصيدة التسلل.

وفي الدقيقة 57 من عمر المباراة، استقبل الخليج الهدف الثالث، بعدما مرر أيمن يحيى كرة بكعب القدم، لرونالدو المواجه تمامًا للمرمى، ليقوم صاروخ ماديرا بالتسديد، ورغم تصدي الحارس سيهيتش للكرة في أول مرة إلا أنها ارتدت ليسددها البرتغالي هذه المرة بنجاح في الشباك.

وشهدت الدقيقة 82 إحراز الضيوف هدفهم الوحيد في اللقاء عن طريق فواز الطريس، بعد هجمة مرتدة، انتهت بعرضية من الجهة اليمنى، لتصل الكرة للطريس المنفرد بالمرمى، حتى أسكنها شباك الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بنجاح.

وللمرة الثانية في المباراة، قام الحكم بإلغاء الهدف الرابع للنصر، الذي سجله عبدالعزيز العليوة، بداعي وجود زميله ساديو ماني في موضع تسلل قبل النهاية بست دقائق، ليكتفي رفاق رونالدو بنتيجة 3-1.

بهذا الانتصار يصعد العالمي للنهائي لمواجهة الهلال، الذي أطاح بالأمس بالاتحاد فائزًا بثنائية مقابل هدف وحيد.

وسيكون هذا النهائي هو الثاني الذي يجمع بين العالمي والزعيم في الموسم الجاري بعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، الذي فاز به النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، فهل يسقط الهلال مرة أخرى أم ينتقم؟

بينما يسعى النصر للانتقام من الأزرق أيضًا بعدما أطاح به مؤخرًا من كأس الدرعية للسوبر السعودي مهزومًا بنتيجة 2-1، في نصف النهائي.