فرصة الاتحاد الأخيرة .. الحائلي يطير إلى إنجلترا لإنقاذ صفقة الموسم

أنمار الحائلي يحاول إنقاذ صفقة نادي الاتحاد الكبرى

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لإنقاذ واحدة من أهم الصفقات الصيفية الحالية.. غادر أنمار الحائلي، رئيس مؤسسة نادي الاتحاد "غير الربحية"، ونائبه أحمد كعكي، الأراضي السعودية إلى إنجلترا.

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الاتحاد تعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، إلى جانب سلطان الفرحان وصالح العمري.

ووفقًا لموقع "كووورة"، سيحاول الحائلي وكعكي، أثناء تواجدهما في إنجلترا، تذليل كافة العقبات؛ لحسم صفقة النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول.

وأشار إلى أن الصفقة التي كان من المقرر الإعلان عنها، خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت تعثرًا مفاجئًا، وسط مخاوف كبرى، من انهيارها بشكل كامل.

وأوضح الموقع، أن فابينيو الذي تم إبعاده من جولة ليفربول الإنجليزي "الاستعدادية"، في ألمانيا؛ من المقرر أن يعود إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

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