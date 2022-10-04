فرديناند: ما يحدث مع كاسيميرو سيجعله يشعر بقلة الاحترام في مانشستر يونايتد

ريو فرديناند يدافع عن كاسيميرو يعترض على ما يقوم به إريك تين هاج معه في مانشستر يونايتد.

يواصل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو المعاناة منذ انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، حيث لم يدخل بعد خطط الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر"، وهو ما يثير استياء ريو فرديناند أسطورة الفريق الإنجليزي. كاسيميرو انتقل إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد الإسباني في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة بقيمة 72 مليون يورو بالإضافة إلى 13 مليون يورو كمتغيرات، لكن تين هاج لم يقرر بعد إقحامه في التشكيل الأساسي في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال فرديناند؟

دافع أسطورة مانشستر يونايتد عن كاسيميرو خلال حديثه في برنامجه عبر قناته على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو، مؤكدًا أن البرازيلي يجب أن يشعر بقلة الاحترام.

وقال: "كاسيميرو فاز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، إنه لاعب وسط دفاعي رائع، إن لم يكن الأفضل في العالم، وقد جاء إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "ربما يفكر، أنه كان سعيدًا لإنه جاء إلى مانشستر يونايتد، لكنه لا يحظى بالاحترام هناك بالنظر إلى كل ما قام به".

وأضاف منتقدًا أحد ضيوفه الذي تحدث عن البرازيلي يجب أن يثبت نفسه: "كاسيميرو لم يظهر جودته؟ اخرس، ما تقوله هراء، إنه يحصل على الفتات هنا، لقد كان أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عدة أشهر، وفاز باللقب للمرة الخامسة".

واختتم: "لقد كان المرساة التي يعتمد عليها ريال مدريد، وهنا يحصل على الفتات، اعتاد على استلام الكرة ولديه خمسة خيارات، أحدهم مودريتش وبنزيما، الآن يبحث عن نفسه وليس لديه نفس الخيارات، إنه يحتاج إلى وقت".

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ماذا قدم كاسيميرو مع مانشستر يونايتد؟

من بين ست مباريات في الدوري الإنجليزي، شارك كاسيميرو في أربع مباريات كبديل، ولم يلعب في أي منها أكثر من نصف ساعة.

في الواقع، لم يثق تين هاج بالاعتماد على كاسيميرو أساسيًا إلا في مباراتي دور المجموعات في الدوري الأوروبي ضد ريال سوسييداد وشيريف تيراسبول.