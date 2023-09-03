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فرحة لم تتم .. انقلاب "مؤلم" في مفاوضات سيرخيو راموس مع الاتحاد

تامر أبو سيدو
20230822_Sergio_Ramos(C)Getty images
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتسيرجيو راموسإشبيلية

العودة لنقطة الصفر من جديد!

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فرحة لم تتم! هكذا علقت جماهير الاتحاد على الأخبار الأخيرة المتعلقة بالتعاقد مع سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، والذي لم يُوقع لأي نادٍ حتى الآن.

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الاتحاد يبحث منذ بداية سوق الانتقالات الجاري عن مدافع يُعوض به الغياب الطويل لنجمه المصاب أحمد حجازي، وقد استهدف أولًا حسان تمبكتي لكنه خسر السباق لصالح الهلال، وبعدها فاوض عددًا من الأجانب مثل ماركينيوس وتياجو سيلفا وجوستافو جوميز لكن كل محاولاته في ضمهم باءت بالفشل.

الأيام الأخيرة حملت تأكيدًا من عدة مصادر سعودية وأوروبية على توصل بطل دوري روشن لاتفاق مع راموس على الانضمام له هذا الصيف، وفيما كان الجميع ينتظر قدوم المدافع الإسباني للإعلان رسميًا عن الصفقة فاجأت صحيفة آس الجميع بالكشف عن اقتراب اللاعب من العودة إلى بيته.

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الصحيفة الإسبانية أوضحت أن راموس بات على بُعد خطوة من الانضمام إلى ناديه القديم، إشبيلية، بعدما كان قد اتفق بالفعل مع الفريق السعودي، وأشارت إلى أن اللاعب ود منذ نهاية عقده مع باريس سان جيرمان العودة للأندلس لكنه لم يجد الترحيب الكافي قبل أن يتغير الوضع في الساعات الأخيرة نظرًا لحاجة الفريق للاعب يقود دفاعه الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب في المباريات الأولى من الدوري الإسباني.

وأكدت آس أن راموس سيُوقع مع إشبيلية براتب أقل كثيرًا من الذي كان يحصل عليه مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان وكذلك من الذي اتفق عليه مع مسؤولي الاتحاد، مشيرة إلى أن رغبة اللاعب في العودة لناديه السابق والبقاء في أوروبا كانت العامل الحاسم في تغيير وجهته في اللحظات الأخيرة من جدة إلى الأندلس.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 97765كريم بنزيما
  • 10480خاليدو كوليبالي
  • 18997روبرتو فيرمينو
  • 8559نجولو كانتي
  • 22680مارسيلو بروزوفيتش
  • 45643صفقة أخرى
204124 الأصوات

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