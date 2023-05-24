فرحة ديربي الشباب لم تكتمل .. نقل نجم النصر للمستشفى بشكل مفاجئ

النصر قاد ريمونتادا أمام الشباب وحقق الفوز، لكن نهاية اليوم لم تكن سعيدة

ضغط كبير عاشه النصر وجماهيره ليلة أمس الثلاثاء، في ظل الديربي القوي أمام الشباب، ويبدو أن لاعب العالمي عبد الرحمن غريب لم يقدر على تحمله بشكل كامل، رغم إبداعه في اللقاء.

العالمي حقق الفوز أمام الليث الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، سجل منها غريب الهدف الثاني، بعدما كان فريقه متأخرًا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

ونشر غريب، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، في ساعة متأخرة من مساء الأمس، فيديو له من داخل إحدى المستشفيات، بعدما تعرض لوعكة صحية، لكن تبدو حالته مطمئنة.

ورافق غريب في المستشفى جاره وزميله في الفريق الحارس وليد عبد الله، في لفتة رائعة منه، بصفته أحد قادة النصر كذلك.

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي للنقطة الـ63 في وصافة جدول الترتيب، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحل الليث الأبيض ثالثًا بـ53 نقطة.