فرج عامر: نسعى لضم صلاح محسن وعمار حمدي وأحمد علي في يناير

سموحة يسعى لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن رغبته في ضم ثنائي من الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل المنافسة على مركز متقدم.

سموحة يسعى لتدعيم قوي خلال يناير المقبل من أجل تحسين المركز عن الموسم الماضي، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري.

وأكد عامر رغبته في ضم لاعبان من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة، خاصًة وأن الثنائي بعيد عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: "لدينا 3 مقاعد في يناير من الممكن أن نقيد لاعبين بهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث نسعى لتدعيم مراكز معينة".

وأضاف: "أرسلنا خطاب رسمي للأهلي لاستعارة كلًا من صلاح محسن مهاجم الفريق وعمار حمدي صانع الألعاب، لإتمام الصفقة خلال شهر يناير".

وتابع عامر في تصريحاته: "أتمنى موافقة الأهلي على هذا العرض والسماح بضم الثنائي خلال شهر يناير المقبل، خاصًة وأنهم بعيد عن المشاركة".

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وأردف رئيس نادي سموحة: "نسعى لضم أحمد علي مهاجم بيراميدز أيضًا الذي ابتعد عن المشاركة مع فريقه أيضًا خلال الفترة الأخيرة".

سموحة يواجه الزمالك، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.