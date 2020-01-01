فرجاني ساسي يهدي السوبر المصري للطفل "أدهم الكيكي"

الزمالك توج بالسوبر المصري على حساب الأهلي المصري

تحدث فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك توج باللقب الرابع في تاريخه بالسوبر المصري، حيث كتبت له ركلات الترجيح اللقب بنتيجة 4 – 3 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ساسي توج بالبطولة الخامسة له مع الفريق خلال الفترة التي لعبها مع الفريق منذ بداية الموسم الماضي، وأخرها كان كأس السوبر الإفريقي.

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وقال ساسي في تصريحات تلفزيونية: "مبروك لجماهير الزمالك ولكل فرد ساهم في هذا التتويج، أقدم الشكر للإدارة لما قدموه لنا من دعم".

وأهدى التونسي البطولة لأدهم الكيكي المشجع الذي توفى أثناء توجهه لنهائي كأس مصر، وكانت رغبته هي التتويج بكأس مصر والسوبر المصري أيضًا.

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وأضاف فرجاني ساسي: "عودة جزء من مستواي بعد الإصابة يعود لدعم الجماهير خلال الفترة الأخيرة بقوة لأكون أفضل، ومازال هناك الأكثر لتقديمه رفقة الفريق".

الزمالك توج ببطولة السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، سنوات 2001 – 2002 – 2017 – 2020.