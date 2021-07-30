ما هي تفاصيل عقد فرجاني ساسي مع الدحيل؟

أعلن نادي الدحيل القطري عن ضم نجم الزمالك فرجاني ساسي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وبعد الإعلان الرسمي، تعرف على تفاصيل الصفقة..

كان اسم فرجاني ساسي مثار للجدل في الأشهر الأخيرة في الدوري المصري الممتاز، حيث اشتعلت أزمة كبيرة بينه وبين نادي الزمالك انتهت برحيله في سوق الانتقالات الصيفية 2021 إلى نادي الدحيل القطري.

بدأت الأزمة بين الزمالك وساسي مع اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء، حيث طالب التونسي الدولي براتب كبير لم يستطع الفارس الأبيض الموافقة عليه، وبعد فترة من الشد والجذب قرر الرحيل.

تواصل نادي الدحيل القطري مع فرجاني ساسي ونجح في الوصل لاتفاق معه، وبالفعل أعلن ضمه في الساعات الأخيرة.

فما هي تفاصيل انتقال ساسي إلى الدحيل؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هو سعر انتقال فرجاني ساسي من الزمالك للدحيل؟

بحسب لوائح الفيفا والاتحادات المحلية، فإنه من حق أي لاعب أن يتفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه قبل انتهاء عقده مع فريقه بمدة 6 أشهر، وهو ما حدث بالفعل بين ساسي والدحيل.

انتقل فرجاني ساسي إلى نادي الدحيل القطري مجانًا في صفقة انتقالٍ حر، وذلك بعد أن توصل الفريق لاتفاق معه منذ أشهر، وهو أمرٌ قانوني، فعقد اللاعب ينتهي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

بسم الله توكلت على الله

I'm happy to be a part of this beautiful club. I'm excited to get start .❤️💪 @DuhailSC pic.twitter.com/TQz3P2aLU3 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) July 29, 2021

ما هي مدة عقد فرجاني ساسي مع الدحيل؟

أعلن نادي الدحيل أن فرجاني ساسي سيمثله في صفقة انتقالٍ حر لمدة 3 سنواتٍ قادمة، أي أن عقده مع الفريق سينتهي في صيف 2024.

سيكون عُمر ساسي مع نهاية عقده مع الدحيل - إن أكمله - 32 عامًا، فهو من مواليد 18 مارس 1992.

يا هلا ومرحبا .. فرجاني ساسي 🇹🇳👋#الدحيل ❤️ pic.twitter.com/l5LXiHaT6p — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) July 29, 2021

ما هو راتب فرجاني ساسي مع الدحيل؟

راتب فرجاني ساسي هو محل الجدل الأكبر في الأشهر الأخيرة، وهو السبب الرئيسي في رحيل اللاعب من الزمالك إلى الدوري القطري.

لم يُعلن الدحيل بشكلٍ رسمي عن راتب ساسي معه، لكن التقارير الصحفية تؤكد أنه سيحصل على 9 ملايين يورو في الثلاث سنوات التي سيقضيها مع فريقه الجديد، أي أن راتبه السنوي يبلغ 3 ملايين يورو.