فرانك كيسييه يكشف تفاصيل الحوار مع أنسو فاتي عقب لقطة الكلاسيكو الشهيرة

الإيفواري يتحدث عن "أدرينالين الملاعب" وأشياء أخرى

تحدث الإيفواري فرانك كيسييه لاعب برشلونة عن اللقطة الشهيرة التي أعاق فيها أنسو فاتي زميله في الفريق هدفًا محققًا كان الإيفواري سيسجله في شباك ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والذي انتهى بفوز برشلونة 1-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كيسييه في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس": "لقد قلت في البداية (يا إلهي) لقد كان هدفًا أكيدًا، لكنني بعد ذلك توجهت لأنسو فاتي".

وأضاف: "قلت له لا عليك، سننتصر، نحن متقدمون و1-0 لا تزال مكسبًا لنا، وهذه أمور تحدث في الملعب عادة مع ارتفاع الأدرينالين".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أشارت في وقت سابق إلى أن أنسو فاتي اعتذر لكيسييه عن هذه اللقطة، وهكذا كان رد لاعب الوسط الإيفواري.