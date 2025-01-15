"سيقوم بأشياء رائعة هناك" .. فرانك كيسييه يُرشح زميله في الأهلي للعب في برشلونة

نجم الوسط كشف سبب قبوله بالعرض السعودي وأهدافه مع فريقه الجداوي

لم يُبد فرانك كيسييه، نجم الأهلي السعودي، أي مشاعر سلبية تجاه فريقه السابق برشلونة، وذلك رغم تخليه عنه بعد موسم واحد فقط، مشيرًا إلى أنه مازال يتمتع بعلاقات رائعة مع زملائه السابقين.

اللاعب الإفواري كان قد انضم للبارسا بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2022، لكنه انتقل بعد موسم واحد فقط إلى الأهلي، وقد أوضح خلال حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو أنه كان يأمل البقاء حتى نهاية عقده في 2027.

وأضاف حول شعوره بأنه ضحية الأزمة الاقتصادية في البارسا "لست ضحية، هذا اختصاص الإدارة وأنا أثق كثيرًا بالرئيس. بالنسبة لي كانت دومًا الأولوية هي كرة القدم، ذهبت إلى هناك من أجل ذلك وليس لأجل الجانب الاقتصادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب الملقب بالرئيس كشف عن سبب قبوله اللعب في الدوري السعودي، قائلًا "كنت أرغب في الوفاء بعقدي، لكن هذه هي كرة القدم، لقد جئت إلى هنا لأنهم جعلوني أشعر بأهميتي، في دوري جديد يريد أن ينمو".

أخيرًا سُئل النجم الإفواري عن لاعب في دوري روشن السعودي يُرشحه للعب في الفريق الكتالوني، فرشح زميله جابري فيجا، موضحًا أسباب اختياره بالقول "أرى أن فيجا يتمتع بالجودة للعب في برشلونة، ولازال شابًا. فيجا يُقدم مستوى ممتاز هنا ولذا أتوقع أنه قادر على العودة إلى أوروبا واللعب في برشلونة، فهو يعرف الدوري الإسباني جيدًا ويُمكنه القيام بأشياء رائعة هناك."