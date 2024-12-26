"خيانة" تدفع ريال مدريد للانسحاب من صفقة التعاقد مع جوهرة الأرجنتين

تصرف صادم من اللاعب الشاب

بعد فترة طويلة من المراقبة والتخطيط لاتخاذ خطوة رسمية لضمه، قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الانسحاب تمامًا من صفقة فرانكو ماستانتونو لاعب نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

ماستانتونو برز كأحد أهم المواهب في قارة أمريكا الجنوبية مؤخرًا، وذلك بعد ظهوره المفاجىء مع ريفر بليت في عمر السادسة عشر فقط، مما لفت أنظار العديد من كبار أوروبا وكان على رأسهم ريال مدريد، الذي أبدى اهتمامه على مدار السنوات الأخيرة بجلب أبرز النجوم اللاتينيين مثل فينيسيوس جونيور وإندريك ورودريجو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن اللاعب سبق أن وعد ريال بالانتظار وعدم تجديد عقده قبل ديسمبر 2024، وذلك من أجل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو بقيمة معقولة، ولكنه تراجع عن هذا الوعد ووقع على عقد جديد.

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وأشارت إلى أن ماستانتونو حصل بهذه الخطوة على راتب أعلى مع النادي الأرجنتيني، بالإضافة إلى شرط جزائي يتيح له الرحيل في أي وقت مقابل 45 مليون يورو.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام اللاعب الشاب بمحادثات مع أندية أخرى مثل ميلان وبرشلونة بجانب ريال في مارس الماضي، تزامنًا مع مفاوضات ريفر بليت معه من أجل التوقيع على عقد جديد قد يستمر حتى 2027.

ولذلك قرر ريال مدريد صرف النظر تمامًا عن التعاقد مع ماستانتونو، وذلك لشعورهم بالخيانة من تصرفه واستخدام اسم النادي خلال محادثاته للتجديد والاستمرار مع فريقه الحالي، رغم تأكيداته في وقت سابق بأنه سينتظر الخطوة الرسمية من الميرينجي.

وفي سياق متصل قالت "ماركا" إن برشلونة وميلان اتبعا نفس مسار ريال لعدة أسباب، أبرزها على الإطلاق الشرط الجزائي الجديد في عقده، والذي يعتبر الأعلى في كرة القدم الأرجنتينية على الإطلاق.

وقد يؤدي هذا الانسحاب إلى تعقد مستقبل اللاعب الشاب، وسيكون من المثير رؤية النادي الذي سيقرر تجاهل كل هذه الأحداث وتفعيل الشرط الموجود في عقده للحصول على خدماته.

يذكر أن صانع الألعاب الشاب خاض 41 مباراة مع الفريق الأول لريفر بليت منذ ظهوره على الساحة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقام بصناعة مثلهم حتى الآن.