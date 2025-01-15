"لم يعد معنا بعد الآن" .. فرانفكورت يُفسر تصريحات قائده عن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

اللاعب المصري مرتبط بقوة بالعمل تحت قيادة جوارديولا

أزال بارتوش نيدزفيدزكي، المتحدث باسم آينتراخت فرانكفورت الألماني، سوء الفهم الذي أحدثته تصريحات كيفن تراب حارس مرمى الفريق وقائده عن مستقبل زميله عمر مرموش وخاصة انتقاله إلى مانشستر سيتي.

النجم المصري مرتبط منذ عدة أيام بالانتقال للعمل تحت قيادة بيب جوارديولا، وقد قيل في الإعلام أن الاتفاق تم بين الطرفين على البنود الشخصية للعقد في انتظار موافقة النادي الألماني على العرض الإنجليزي والتي لم تحدث حتى الآن نتيجة الخلافات المالية بين العرض والطلب.

تراب كان قد سُئل من بعض الجماهير الألمانية عن مستقبل مرموش وحقيقة رحيله إلى إنجلترا، فأجاب "مرموش لم يعد معنا الآن"، وقد فُسر ذلك التصريح بأنه إعلان عن رحيل اللاعب إلى الدوري الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيدزفيدزكي نفى ذلك الأمر تمامًا، مؤكدًا في حديثه لقناة العربية السعودية أن التصريح أسيئ فهمه وأن الحارس كان يقصد أن مرموش لم يعد معهم في ملعب التدريب لعودته إلى منزله، مضيفًا "كل ما يمكنني قوله هو أن كيفن تراب لم يقصد أن مرموش سيرحل".

تابع "في الفيديو المتداول، كان يتحدث فقط عن أن مرموش لم يعد في مقر التدريبات لأنه -مثل كل يوم- غادر إلى منزله بعد انتهاء التدريب. ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الأمر يمكن وصفه بالجنون المحض".

وأتم المتحدث باسم فرانكفورت تصريحاته برفض التعليق على أخبار تلقي النادي عرضًا لصاحب الـ25 عامًا والذي يعيش موسمًا رائعًا مع ناديه، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 14 خلال 26 مباراة بكافة المسابقات.