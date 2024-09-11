"فراس البريكان سبب أزمة بعد رحيل ماكسيمين" .. خالد العيسى يحل لغز ميركاتو الأهلي ويكشف حقيقة مفاوضات فينيسيوس

تعرف على حقيقة تفاوض الأهلي مع فينيسيوس جونيور

حل خالد العيسى رئيس الأهلي، لغز ميركاتو ناديه الأبرز برحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وقال العيسى خلال حديثه عبر برنامج "كورة روتانا": "اللجنة الفنية هي من قررت رحيل ماكسيمين، وكان لدينا مشكلة في توفير خانة لاستقطاب أجنبي".

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وأضاف: "تفاوضنا مع اسم كبير جدًا لتعويض ماكسيمين؛ فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد، ولاعب آخر، وحدث أمر غير متوقع بانتداب اللاعبين السعوديين في برنامج الابتعاث".

رئيس الأهلي تابع موضحًا سبب عدم تعويض رحيل الجناح الفرنسي بلاعب آخر: "فراس البريكان كان سيحترف ولذلك تحولت الأولوية من جناح إلى مهاجم وتفاوضنا مع إيفان توني وفيكتور أوسيمين، ونجحنا في ضم توني بالنهاية".

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وعن تعويض ماكسيمين وجه العيسى رسالة إلى جمهور الأهلي قائلًا: "في الشتاء سنضم جناح سيفوق طموحاتهم".

واختتم العيسى متحدثًا عن رحيل هيثم عسيري إلى القادسية: "كنت أرفض رحيل هيثم عسيري ولكن اللجنة الفنية رأت أنه غير مفيد للفريق بسبب قرار المدرب، وتم رفع الأمر إلى الصندوق الذي وافق على رحيله".