بعد التشكيك في قدرته على المشاركة ضد اليابان .. تطور جديد بشأن فراس البريكان!

تعرف على موقف فراس البريكان من المشاركة ضد اليابان

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية، التي تؤكد على أن المهاجم فراس البريكان قد لا يستطيع المشاركة مع المنتخب السعودي في مواجهة اليابان المقبلة.

ويستضيف الأخضر السعودي نظيره الياباني مساء غدٍ الخميس، بالجولة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب الجوهرة المشعة.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على منصة "إكس" فيديو لتدريبات المنتخب السعودي، والتي شهدت مشاركة فراس البريكان بشكل طبيعي.

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ومشاركة البريكان في التدريبات الرئيسية اليوم الأربعاء، تقربه من المشاركة في مباراة اليابان، بعد أن انتشرت بعض الأخبار التي تؤكد صعوبة مشاركته في المواجهة.

وكانت صحيفة "اليوم" قد أكدت على أن البريكان يُعاني من نزلة برد، جعلته يغيب عن المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية، ليُشارك في التدريبات الأخيرة قبل المواجهة.