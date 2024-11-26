"فخور للغاية بثقتكم" .. بيلينجهام يعوض خسارته للكرة الذهبية بجائزة من اختيار "المحترفين"

نجم ريال مدريد يحصد مكافأة الموسم الإعجازي

احتفى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "الليجا"، عن موسم 2023-2024، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية.

بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023، وانفجرت موهبته سريعًا حيث سجل في موسمه الأول 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة خلال 42 مباراة، ليقود الميرنجي إلى الفوز ببطولات الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الإسباني.

كما جاء الدولي الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب جائزة الكرة الذهبية لهذا العام خلف الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي والبرازيلي فينيسيوس جونيور زميله في ريال مدريد.

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وأبدى بيلينجهام سعادته بعد حصوله على أعلى الأصوات من قبل زملائه من لاعبي الدوري الإسباني، حيث قال في تصريحات لموقع نادي ريال مدريد الرسمي: "شكرًا على التصويت لي كلاعب الموسم في رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، أنا فخور للغاية".

وهذه هي الجائزة الفردية الثالثة التي يحصده بيلينجهام (21 عامًا)، منذ انتقاله إلى ريال مدريد، حيث فاز مسبقًا بجائزة لوريوس العالمية لأفضل إنجاز رياضي في عام 2024 وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في أوروبا في عام 2023.