فتش عن ريال مدريد واتهام بالجنون.. سر انفصال رونالدو عن مينديش ينكشف

نادي ريال مدريد كان سببًا محوريًا في انفصال كريستيانو رونالدو عن جورج مينديش.

Shahid

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني كان سببًا محوريًا في انفصال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عن وكيل أعماله التاريخي جورج مينديش، والذي حدث في نوفمبر الماضي.

الصحفي الإسباني أورفيو سواريز، وعبر "راديو ماركا" أكد أن مينديش حاول إثناء رونالدو عن مغادرة ريال مدريد في 2018.

وحسب سواريز، فإن مينديش طالب رونالدو بالبقاء في ريال مدريد، لأنه حينها سيحصل على كل الحماية الممكنة، وأن رحيله سيجعل الأمور أسوأ بالنسبة له.

رونالدو تجاهل "والده الرياضي" ورحل عن ريال مدريد بعد رفض طلب تجديد عقده ليكون موازيًا لعقد ليونيل ميسي في برشلونة.

سواريز أكد أن التوتر زاد بين الثنائي بعد رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، حيث طالبه بالحصول على عقد من بايرن ميونخ الألماني أو تشيلسي الإنجليزي أو الانفصال.

رونالدو كان يتطلع بالفعل إلى الاستمرار في أوروبا، لكن مينديش فشل في إقناع الأندية التي يرغب فيها البرتغالي، ليحصل الانفصال الصادم، واتهم مينديش رونالدو بالجنون، بالنظر إلى أن طلباته لم تكن منطقية.

يذكر أن ممثل رونالدو الحالي هو مواطنه ريكاردو ريجوف، حيث كان هو الشخص الذي رافق اللاعب في رحلته إلى السعودية لتوقيع العقود مع نادي النصر.

Shahid