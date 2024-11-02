لن يعود حتى فترة التوقف.. انتكاسة تطيل مدة غياب نجم برشلونة!

ماذا حدث؟

يغيب إريك جاسيا، لاعب برشلونة، عن مواجهة إسبانيول المقررة غدًا الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وكان متوقعًا أن يستعيد جارسيا جاهزيته اعتبارًا من مواجهة إسبانيول، لكن "عملية تعافيه من الإصابة، لم تسر وفق التوقعات".

وحسب صحيفة "ماركا" فلا يزال جارسيا يتابع برنامجه التأهيلي بشكل منفرد، ولم ينضم إلى التدريبات الجماعية بعد.

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واستعان المدرب هانز فليك بجارسيا في خط الوسط في المباريات الأخيرة، لكنه غاب بسبب إصابة في عضلة العضلة المقربة في فخده، تعرض لها أثناء الإحماء قبل مباراة إشبيلية في 20 أكتوبر الماضي.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي اليوم: "عملية التعافي لم تتم بشكل جيد، وسيستمر غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع إضافية، أي حتى بعد فترة التوقف الدولي، لقد واجه بعض المشاكل واضطررنا لاتخاذ قرار بجعله يتدرب بشكل منفرد".

ويغيب جارسيا عن مباريات إسبانيول والنجم الأحمر وريال سوسيداد، على أن يعود أمام سيلتا فيجو يوم 23 من الشهر الجاري.