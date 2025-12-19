فترات التوقف الدولي لكرة القدم لعامي 2025 و2026: التواريخ الرئيسية والمسابقات في تقويم المنتخبات

المسابقات مثل كأس العالم، بطولة أوروبا وكوبا أمريكا هي من بين أكثر الأشياء المثيرة للمشاهدة في كرة القدم، حيث يجتمع أفضل اللاعبين في هذه الرياضة لتمثيل فرقهم الوطنية في السعي وراء المجد.

المدربون الرئيسيون في العديد من الأندية الكبيرة غالبًا ما يتذمرون من فترة التوقف الدولي (صرح مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب مشهوروًا بأنه يكرهها)، مدفوعين بالخوف على صحة لاعبيهم النجوم، في حين أن في الدوريات الأدنى، حيث يكون احتمال استدعاء اللاعبين دوليًا أقل، فإنها تمثل نافذة للراحة والاستراحة.

وفي السطور التالية، يقدم GOAL لك كل المعلومات حول فترات التوقف الدولية المقبلة لهذا العام.

فترات التوقف الدولي في كرة القدم توفر للمشجعين لحظة لالتقاط أنفاسهم والتعمق في مسابقات الفرق الوطنية. في المملكة المتحدة، الذين يرغبون في الحفاظ على اتصال قوي بالرياضة.

متى تكون فترات التوقف الدولية لكرة القدم للرجال في عام 2025؟

التواريخ المباريات / المسابقات 17 - 25 مارس 2 2 - 10 يونيو 2 14 يونيو - 6 يوليو الكأس الذهبية للكونكاكاف 1 - 9 سبتمبر 2 6 - 14 أكتوبر 2 10 - 18 نوفمبر 2 21 ديسمبر - 26 يناير كأس الأمم الأفريقية (AFCON)

هذا العام هو نوع من الفترة الانتقالية في كرة القدم الدولية للرجال، حيث يأتي بين بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026.

ومع ذلك، يمكن لعشاق كرة القدم في أمريكا الشمالية التطلع إلى كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 في يونيو ويوليو، لذلك سنرى أمثال منتخب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (وكذلك المملكة العربية السعودية) في العمل.

هناك خمس نوافذ دولية خارج ذلك، مع كون نهائيات دوري الأمم الأوروبية تجرى في مارس ويونيو.

بدأت تصفيات كأس العالم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس، وتستمر في يونيو، قبل أن تصل إلى ذروتها في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

تصفيات كأس العالم في اتحاد أمريكا الجنوبية بدأت في عام 2023 وستنتهي في سبتمبر 2025. عندما يتحول التقويم من عام 2025 إلى العام الجديد، يتوجه الاهتمام إلى المغرب، الذي سيستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025 من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026. البطولة ستشكل جسرًا بين نهاية العام وبداية العام التالي.

متى تكون الاستراحات الدولية لكرة القدم للسيدات في عام 2025؟

Getty

النوع الأول: تحرير اللاعبين للجمعيات من الاثنين إلى ليلة الثلاثاء في الأسبوع التالي.

النوع الثاني: تحرير اللاعبين للجمعيات من الاثنين إلى ليلة الأربعاء في الأسبوع التالي.

النوع الثالث: تحرير اللاعبين للجمعيات من الاثنين إلى ليلة السبت في الأسبوع التالي.

التواريخ نوع المباراة / البطولة الحد الأقصى لعدد المباريات 17 - 26 فبراير النوع الثاني (جميع الاتحادات) 3 31 مارس - 8 أبريل النوع الأول (جميع الاتحادات) 2 26 مايو - 3 يونيو النوع الأول (جميع الاتحادات) 2 23 يونيو - 5 يوليو النوع الأول (جميعها)، النوع الثاني (باستثناء الاتحاد الأوروبي)، النوع الثالث (الاتحاد الآسيوي فقط) 2، 3 و 4 2 يوليو - 27 يوليو بطولة أوروبا للسيدات لكرة القدم - 4 يوليو - 19 يوليو كأس الأمم للسيدات لأوقيانوسيا - 5 يوليو - 26 يوليو بطولة أمم أفريقيا للسيدات - 12 يوليو - 2 أغسطس كوبا أمريكا للسيدات - 20 - 29 أكتوبر النوع الأول (جميعها)، النوع الثاني (باستثناء الاتحاد الأوروبي) 2 أو 3 24 نوفمبر - 2 ديسمبر النوع الأول 2

على النقيض من تقويم الرجال الدولي، فإن تقويم النساء مملوء بالبطولات في هذا الصيف.

بطولة أوروبا للسيدات 2025 هي أولى البطولات التي تبدأ، حيث تتجه الأنظار الأوروبية إلى سويسرا في 2 يوليو، وتستمر هذه البطولة حتى 27 يوليو. بعد ذلك بفترة قصيرة، في 4 يوليو، يبدأ كأس الأمم للسيدات لأوقيانوسيا، و بطولة أمم أفريقيا للسيدات تبدأ في اليوم التالي في 5 يوليو.

بعد حوالي أسبوع، تتوجه الأنظار إلى الإكوادور، حيث يلتقي أفضل الفرق في أمريكا الجنوبية في كوبا أمريكا للسيدات، والتي تبدأ في 12 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس.

متى تكون التوقفات الدولية لكرة القدم للرجال في عام 2026؟

التواريخ المباريات / المسابقات 21 ديسمبر 2025 - 26 يناير 2026 كأس الأمم الأفريقية 23 - 31 مارس 2 1 - 9 يونيو 2 11 يونيو - 19 يوليو كأس العالم 2026 21 سبتمبر - 6 أكتوبر 4 9 - 17 نوفمبر 2

بدءًا من عام 2026، سيشهد إيقاع جدول كرة القدم الدولية تغييرات ملحوظة. بدلاً من الروتين المعتاد من توقف وبداية على التوالي مع فترات استراحة دولية منفصلة في سبتمبر وأكتوبر، تقوم الفيفا بتطبيق فترة واحدة ممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

الفكرة؟ بدلاً من استعداء الأندية وإغلاقها ثم استعدائها مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع، ستحصل الفرق الوطنية على فترة أطول، مع القدرة على لعب ما يصل إلى أربع مباريات على التوالي بدلاً من نظام المباريات المعتادة باثنتين في كل مرة.

إنها خطوة تهدف إلى تقليل التنقل المتكرر عبر المطارات واضطرابات الساعة البيولوجية، خاصةً بالنسبة للاعبين الذين تشارك فرقهم الأندية والمنتخبات الوطنية في أطراف متقابلة من العالم.

خارج هذه الفترة الجديدة من سبتمبر إلى أكتوبر، تظل باقي فترات التوقف الدولية لعام 2026 كما هي مألوفة:

23–31 مارس

1–9 يونيو

9–17 نوفمبر

كل من هذه الفترات يسمح بمباريتين، كما هو معتاد.

ولكن عام 2026 ليس كأي عام — إنه عام كأس العالم، مع إقامة البطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. يصبح التوقف الدولي في يونيو بمثابة التحضير النهائي قبل أن تستقل الفرق الطائرة إلى أكبر مرحلة على الإطلاق.

متى تكون فترات التوقف الدولي لكرة القدم النسائية في عام 2026؟

النوع الأول: إطلاق سراح اللاعبين للاتحادات من الاثنين إلى مساء الثلاثاء من الأسبوع التالي.

النوع الثاني: إطلاق سراح اللاعبين للاتحادات من الاثنين إلى مساء الأربعاء من الأسبوع التالي.

النوع الثالث: إطلاق سراح اللاعبين للاتحادات من الاثنين إلى مساء السبت من الأسبوع التالي.

التواريخ نوع المباراة / المنافسة الحد الأقصى لعدد المباريات 24 فبراير - 7 مارس النوع الثاني 3 1 - 21 مارس كأس آسيا للسيدات 2026 -- 7-18 أبريل النوع الثاني 3 1-9 يونيو النوع الأول 2 5-13 أكتوبر النوع الأول 2 24 نوفمبر - 5 ديسمبر النوع الثاني 3

يأتي تقويم كرة القدم الدولية للسيدات لعام 2026 بإيقاع واضح ومركز رئيسي في بداية العام. يبدأ العام بكتلة دولية طويلة تمتد من أواخر فبراير إلى أوائل أبريل، وتتخللها بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، التي تجري من 1 مارس إلى 21 مارس. وتعد تلك البطولة بمثابة الجوهرة البارزة في تقويم بداية العام، حيث تشكل توفر وجدول مواعيد الفرق الوطنية الآسيوية خلال تلك الفترة.

بجانب هذا الحدث الرئيسي، قد حددت الفيفا عدة نوافذ مخصصة يمكن للفرق من خلالها إعادة التجمع والتنافس وضبط تشكيلاتها. تقع هذه التوقفات الدولية في:

أواخر فبراير إلى أوائل مارس

أوائل إلى منتصف أبريل

أوائل يونيو

أوائل أكتوبر

أواخر نوفمبر إلى أوائل ديسمبر

ما هو التوقف الدولي في كرة القدم؟

التوقف الدولي في كرة القدم هو فترة زمنية تلعب فيها الفرق الوطنية التي تمثل البلدان - وهي تختلف عن الفرق الناديبية مثل ريال مدريد أو مانشستر يونايتد - مباريات، بما في ذلك المباريات الودية وتصفيات البطولات التنافسية ومباريات البطولات الفعلية.

تكون الفرق الناديبية ملزمة عمومًا من قبل الفيفا بالإفراج عن اللاعبين خلال هذه الفترات، رغم أن العوائق الواضحة مثل الإصابات والإيقافات ستعني أن اللاعب غير متاح للعب بغض النظر.

تميل المنافسات الناديبية على المستوى الأعلى في العديد من البلدان إلى إيقاف المباريات خلال هذه الفترات نظرًا لعدم توفر العديد من اللاعبين، لكن المنافسات على المستويات الأدنى تستمر في كثير من الأحيان، مع السماح للنوادي بطلب تأجيلات إذا اعتبرت أنها تعاني من نقص في اللاعبين.

كما هو مذكور أعلاه، يخشى العديد من مدربي الفرق الناديبية فترات التوقف الدولي، حيث يمكن أن تزيد من العبء البدني على اللاعبين وهناك دائمًا خطر الإصابة عند مشاركتهم في المباريات.