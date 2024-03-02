فتح الباب مجددًا؟ نيمار يُثير الجدل بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال!

هل فتح نيمار الباب مجددًا أمام انتقال ميسي إلى الهلال؟

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أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال الجدل، بشأن إمكانية مزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليًا!

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وقال نيمار خلال تصريحات لشبكة "ESPN": "أتمنى اللعب مرة أخرى بجوار ليونيل ميسي بكل تأكيد".

وأضاف نجم الهلال: "ليونيل شخص رائع جدًا والجميع يعرفه، ولكنني أعتقد أنه يشعر بالسعادة في إنتر ميامي، وطالما هو سعيد فأنا أيضًا سعيد".

واختتم نيمار جونيور تصريحاته، مشددًا على أنه يتمنى التوفيق لليونيل ميسي، الذي زامله من قبل في برشلونة وباريس سان جيرمان.

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وكان الهلال يفاوض ميسي خلال صيف 2023، حيث قدم له عرضًا ضخمًا، ولكنه فضّل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب في صفوفه حاليًا.

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