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فتح الباب للسعودية؟ قرار هام من ريال مدريد بشأن لوكا مودريتش!

أحمد مجدي
modric3(C)Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجادوري روشن السعوديريال مدريدل. مودريتش

الكرواتي جزء من إرث الملكي..

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تؤكد صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ريال مدريد بدأ في إغلاق الأبواب أمام أسطورته لوكا مودريتش بشأن بقائه داخل قلعة الملكي لما بعد الموسم الجاري.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد واضح بشأن أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمودريتش بين صفوفه، هذه الحقيقة لا تقبل النقاش الآن.

اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا نفسه بدأ يفكر في المغادرة، رغم أنه كان يود البقاء لموسم إضافي في المستوى الأعلى.

المباراة التالية

يأتيه الآن عرض من المملكة العربية السعودية بقيمة قياسية، لا تبدو قابلة للرفض بالنسبة لأسطورة كرواتيا وريال مدريد.

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لكن في أوقات سابقة كثيرة، كانت التقارير ذاتها تتحدث عن رحيل وشيك، ثم يفاجئ مودريتش ريال مدريد بأداء خرافي يجبره على إبقائه بين صفوفه.

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