فتاة ليل تعتدي على لاعب في باريس سان جيرمان

لاعب في باريس يتعرض للسرقة

تعرض أحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اعتداء من قبل فتاة ليل، ليلة أمس، بالقرب من "حديقة الأمراء" معقل الفريق.

وجاء ذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "لو باريزيان" صباح اليوم الأربعاء، أن لاعبًا لم يذكر اسمه من باريس سان جيرمان تعرض إلى حادث سرقة.

ما هي تفاصيل القصة؟

كشفت الصحيفة الفرنسية أن لاعبًا لفريق العاصمة تعرض للسرقة في سيارته أثناء توقفه عند إشارة مرور بالقرب من مرافق النادي.

وأضافت الصحيفة، عندما توقفت السيارة عند إشارة حمراء، دخلت فتاة للسيارة، وأخذت محفظة التي كان يحمل داخلها 200 يورو وهاتفًا.

ثم أجبرت اللاعب عن طريق الابتزاز وسلاح أن يقود السيارة إلى مكان ما لاستعادة هاتفه، وهو ما حدث.

ماذا فعل اللاعب؟

بحسب التقرير فإن اللاعب شعر بالذعر واضطر أن يتبع تعليمات الفتاة ثم قام باستدعاء الشرطة في حوالي الساعة 8 مساءً بسبب سرقة محفظة.



ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن لاعب الفريق الباريسي احتفظ بحقه في تقديم شكوى، ولم يذكر اسمه.

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