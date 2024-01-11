فتاة قاصر .. ظهور تصريحات عن طلب غريب لوالدة وعم ساديو ماني!

النجم السنغالي رفض على الفور

لقطات منذ عام 2019 تظهر النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وهو يعترف بطلب غريب من عمه ووالدته بالتزوج من فتاة قاصر.

ماني البالغ من العمر 31 سنة أعلن عقد قرانه مؤخرًا وتزوجه من شريكته عائشة تامبا البالغة من العمر 19 عامًا في حفل أقيم ببلادهما.

وعلى هامش هذا الزواج ظهرت تصريحات سابقة لماني مع شركة "أورانج" يقول خلالها:"في الواقع كنت أرغب في الزواج ولكنه معقد بعض الشيء، التفكير في الأمر مع الوالدين شيء آخر، فهما معقدان نوعًا ما".

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وأضاف:"أتذكر أنه في أحد الأيام أرادت أمي وعمي أن أتزوج فتاة عمرها 14 سنة كما يحدث في بعض القرى ولكني رفضت، لا داعي للقلق، لو وجدت توأم روحي سأتزوج منها على الفور".

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى عائشة كان من المخطط زواجها بماني منذ سنوات مراهقتها، كما أن نجم النصر السعودي كان يتكفل بمصاريفها عندما كانت في المدرسة.