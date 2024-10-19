"لا فائدة من إضاعة الوقت!".. كافاني يتحدث عن بييلسا ويكشف أسباب اعتزال اللعب الدولي!

المهاجم المخضرم قريب من الانفجار

اعتزل الأسطورة الأوروجوياني إدينسون كافاني كرة القدم الدولية رسميًا في مايو الماضي، بعد أن غاب عن عدة تشكيلات للمدرب مارسيلو بييلسا، وحان الوقت ليرد له الصاع صاعين بتصريحاته على الأقل.

وقال كافاني في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "لقد بذلت الكثير، كل ما أملك وأكثر بكثير مما كان بوسعي تقديمه للفريق الوطني، وفي اليوم الذي قررت فيه الوصول إلى نقطة معينة شعرت بالرضا".

وألمح كافاني إلى أن الأمر لم يكن مجرد مسألة شخصية، قرر بعدها الاعتزال، فأكد: "في بعض الأحيان عليك أن تعرف متى يحين الوقت لاتخاذ القرار. إنه شيء مهم، لم أفكر سوى في المنتخب الوطني، وعلي أن أكون واقعيًا، وأردت أن أكرس نفسي للتجربة الحالية في بوكا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "شعرت بهذه المسؤولية لأنه ليس من السهل اللعب في التصفيات، ولهذا السبب يتخذ بعض لاعبي كرة القدم قرارات معينة بالذهاب إلى مكان يكون فيه التطلب أقل، ويفكرون في تجربة واحدة دون الباقي".

أما عن المدرب مارسيلو بييلسا، فقال: "لم تكن لدي علاقة به قط، ولم أتحدث معه أبدًا. يجب أن تكون لديه أسبابه (لاستبعادي) في كثير من الأحيان لا تعرف سبب وجود أنواع معينة من السلوكيات، وقد تكون هناك أنواع أخرى من الاهتمامات وليس فقط اهتمامات المدرب، لا فائدة من إضاعة الوقت، وسواء كان ذلك عن قصد أم لا، فإن اللاعبين الأكبر سنًا سيغادرون جميعًا المنتخب الوطني".