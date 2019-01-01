فاييخو يعلن عن نيته حول مصيره مع ريال مدريد

نسبة مشاركة قليلة للاعب الشاب مع الفريق الملكي الموسم القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف النادي الملكي، بالرغم من تقلص فرص مشاركته مع الفريق.

وتقلصت فرص مشاركة المدافع الشاب، بعد التعاقد مع ميليتاو من بورتو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى وجود فاران وراموس في هذا المركز.

وقال فاييخو في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي: "أنا الآن أركز مع المنتخب الإسباني ف نهائي كأس العالم للشباب".

وتابع: "أريد الاستمرار مع ريال مدريد أنا سعيد للغاية وأريد النجاح في هذا النادي".

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"عندما قمنا بإجراء مقارنة بين ميسي وبين ذلك المشهد، عندما يتوقف كل شيء ويصبح بالتصوير البطيء والبطل يتحرك بشكل طبيعي، فهو يرى الأمور بتلك الطريقة في الملعب"

(🎨: @omomani ) pic.twitter.com/Sr1wc3x6eD — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

ويشارك فاييخو رفقة المنتخب الإسباني، في نهائي كأس العالم للشباب والمقرر إقامته مساء اليوم، بين إسبانيا وألمانيا.

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، شارك في خمس مباريات فقط بالدوري الإسباني الفترة الأخيرة، وسجل اول هدف له في الدوري امام فياريال في مايو الماضي.