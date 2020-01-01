فايلر يجتمع بـ إكرامي وغياب فتحي وأجايي عن تدريبات الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء يوم الخميس المقبل.

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عقد جلسة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، على هامش مران الفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن فايلر تحدث مع إكرامي لمدة 10 دقائق على هامش التدريبات، واستكمل اللاعبين التدريبات، بعد الراحة التي حصلوا عليها بعد العودة من السودان.

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وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الهلال السوداني، في الجولة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالبطولة القارية.

شريف إكرامي أعلن أمس الأحد عن رحيله من صفوف الأهلي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، بسبب عدم مشاركته مع الفريق.

وغاب الثنائي أحمد فتحي وصالح جمعة عن التدريبات الجماعية، حيث يعاني الأول من إصابة تعرض لها قبل مواجهة الهلال السوداني، في كاحل القدم.

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ويعاني النيجيري جونيور أجايي من نزلة برد، جعلته يغيب عن التدريبات الجماعية للأهلي اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

وشارك ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي، بعد تعرضه لإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة الهلال السوداني.

وقبل نهاية مران الفريق، غادر فايلر وسيد عبد الحفيظ، وتوجها إلى المبنى الإداري بالنادي، للاجتماع مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.