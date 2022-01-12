فاوض إيطالي آخر .. محادثات فاشلة جلبت أنشيلوتي لريال مدريد

يبدو أن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي لم يكن المرشح الأول لتدريب ريال مدريد خلفًا للمدرب الفرنسي، زين الدين زيدان.

زيدان رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي بعدما قاد الفريق الملكي إلى تحقيق 11 لقبا في ولايتين، أبرزهما 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري.

رحيل الفرنسي كان بقرار منه بسبب عدم تلقي الدعم المطلوب من إدارة النادي، ليتولى أنشيلوتي تدريب "المرينجي" قبل بداية الموسم الحالي.

من كان المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد زيدان؟

جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي الحالي، أجرى حوار مع "سكاي سبورت" إيطاليا، أكد خلاله أن موكله كان قريبا للغاية من تدريب ريال مدريد.

وقال بر

انشيني "كان أليجري على بعد خطوة واحدة من تعيينه مدربًا جديدًا لريال مدريد في مايو".

وأتم: "كل شيء تم ولم ينقصه فقط سوى توقيع العقد لكنه في النهاية اختار التوقيع ليوفنتوس".

متى عاد أليجري إلى يوفنتوس؟

أليجري عاد بالفعل في صيف 2021 لتولي تدريب يوفنتوس الذي تركه في عام 2019، بسبب خلافات مع مجلس الإدارة وقتها.

بينما في الوقت ذاته قررت إدارة ريال مدريد التعاقد مع أنشيلوتي، بعدما خرج زيدان الذي حتى الآن لم يعد إلى التدريب بعد رحيله عن الفريق الملكي.