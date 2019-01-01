فان دي بيك لا يتوقع الانضمام إلى ريال مدريد وأوفرمارس يتفق معه

تعرف على إمكانية انضمام فان دي بيك إلى ريال مدريد

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أكد دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، إمكانية الاستمرار مع بطل الدوري الهولندي وعدم الرحيل إلى صفوف ريال مدريد ليتفق مع تصريحات المدير الرياضي مارك أوفرمارس.

التقارير الصحفية تؤكد اهتمام الملكي بضم فان دي بيك وقد تتأجل الصفقة حتى الصيف المقبل.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات صحفية: "ريال مدريد فريق رائع ولكن أياكس كذلك ولا يوجد أي شيء يجعلني أشكو".

وأوضح: "لا أعلم ما الذي سيحدث ولكن ربما أستمر مع أياكس ولا أغادر في الصيف الحالي. لا شيء مستعبد حتى الآن".

من جانبه، علّق أوفرمارس على أخبار اقتراب اللاعب من الملكي بقوله: "أعتقد أنّ هذه الأمور سوف تحسم سريعًا، وأؤمن باستمرار اللاعب أكثر من رحيله".

واختتم: "بالطبع هناك اهتمام من بعض الأندية بضم فان دي بيك ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء لذلك لا يمكن حسم الأمر".

وكان أياكس قد تخلى عن ماتياس دي ليخت لصالح يوفنتوس كما سبقه فرينكي دي يونج إلى برشلونة.