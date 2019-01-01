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الانتقالات

فان دي بيك على ردار ريال مدريد

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جوهرة جديدة في أياكس مطلوبة في ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وضع نادي ريال مدريد اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس، ضمن قائمة اهتمامته في سوق الانتقالات الصيفية.

فان دي بيك أحد الأسماء المطلوبة في عدد من الأندية الأوروبية بعد تخلي أياكس عن فرينكي دي يونج لصالح برشلونة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريال مدريد يخطط للتعاقد مع فان دي بيك كخطة بديلة حال فشل في إتمام صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وأوضحت أنّ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، معجب بالمستويات التي يقدمها اللاعب ولكنّ خياره الأول هو جلب مواطنه من مسرح الأحلام.

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وذكرت الصحيفة أنّ باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع فان دي بيك مما يقلل حظوظ الملكي في إتمام الصفقة.

الصحيفة أكدت أنّ اللاعب لن يغادر أياكس بأقل من 60 مليون يورو وقد يسعى ريال مدريد لحسم الصفقة خاصة في ظل طلبات بوجبا المالية المرتفعة فيما يتعلق براتبه.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ذكرت توصل البلانكوس لاتفاق شفهي مع كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام.

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