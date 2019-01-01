فان دي بيك: الحديث عن ريال مدريد لا يهم الآن

دوني فان دي بيك نجم وسط ملعب فريق أياكس يؤكد أن كل تركيزه مع فريقه الهولندي في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط ملعب أياكس أن كل تركيزه في الوقت الحالي منصب مع الفريق الهولندي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن فكرة الانضمام لريال مدريد أصبحت غير هامة بالنسبة له في الوقت الحالي.

وقال فان دي بيك: "لا يوجد شيء جديد بشأن ريال مدريد والحال كما كان عليه منذ انتهاء فترة الانتقالات وهذا الحديث لم يعد مهمًا بالنسبة لي فأنا أشعر بسعادة كبيرة بأياكس".

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وعن موسم الفريق الهولندي قال: "نريد أن نصل لنفس مستوى الموسم الماضي لكن لا يزال أمامنا الكثير للغاية حتى نقترب منه".

وأكمل: "على الفريق أن يتطور كثيرًا ليصل لما كنا عليه بنهاية الموسم الماضي بالرغم من ذلك لقد طورنا العديد من الأمور وأصبحنا أكثر تنظيمًا".

جدير بالذكر أن اللاعب كان ضمن اهتمامات إدارة ريال مدريد في الصيف الماضي لكن إصرار المدير الفني زين الدين زيدان على ضم بوجبا أفشل الصفقة.