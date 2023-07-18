فان دير سار يخرج برسالته الأولى بعد إصابته بنزيف في المخ

ما التطورات الصحية لأسطورة مانشستر يونايتد؟

بعث إدوين فان دير سار، أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة طمأنينة إلى محبيه بشأن حالته الصحية بعد تعرضه لنزيف في المخ مؤخرًا ودخوله العناية المركزة.

وتم نقل فان دير سار، إلى المستشفى أثناء إجازته في كرواتيا هذا الشهر بعد إصابته بنزيف في المخ وتم إدخاله لاحقًا إلى العناية المركزة.

ونشر فان دير سار، صورة مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلًا: "نريد أن نشكر الجميع على كل الرسائل الرائعة والداعمة، يسعدني أن أشارك أنني لم أعد في وحدة العناية المركزة ولكن ما زلت في المستشفى، آمل أن أعود إلى المنزل الأسبوع المقبل وأتخذ الخطوة التالية في شفائي!"

ويعد فان دير سار، من أساطير كرة القدم، ومثل المنتخب الهولندي وأندية أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، وبعد اعتزاله حراسة المرمى تولى العديد من المناصب الإدارية في الأندية الرياضية.