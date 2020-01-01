فان دايك يعترف: الأبطال دائمًا يواجهون أوقاتًا صعبة

حال فيرجيل فان دايك بعد سباعية أستون فيلا

قال فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول إن الأبطال دائمًا ما يواجهون أوقاتًا صعبة وعليهم أن يكونوا أكثر قوة من أجل تجاوزها والمضي قدمًا.

وكان ليفربول قد سقط سقوطًا مدويًا بسبعة أهداف مقابل هدفين في مواجهته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.

وحول ذلك، يعتقد فيرجيل فان دايك أن ليفربول يواجه أوقاتًا صعبة هذا الموسم وهذا كان طبيعيًا ومنتظرًا بعد تتويجهم بالبريميرليج في الموسم المنصرم.

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وفسر المدافع الهولندي ذلك بأن الجميع يريد أن يراهم يسقطون بعد إنهاء انتظارهم الطويل وتحقيق البطولة التي استعصت عليهم طيلة 30 عامًا.

وأضاف في تصريحات لبي بي سي: "أعتقد أن محاولة البقاء في القمة هي أصعب شيء يمكن أن تقوم به، نظرًا لأن الجميع يريد أن يراك تسقط عندما تصل إلى القمة"

وتابع: "بدأنا الموسم ونحن نعلم أننا نواجه مهمة صعبة للغاية للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة على بقية الألقاب كذلك، لذا نحن مستعدون لتجاوز الصدمات"

وأردف: "هذا ما تدور حوله الحياة، خاصة هذه الأيام. بالنسبة لي، أريد أن أقدم كل ما لدي حتى أعلن اعتزالي، وبعد ذلك لا أشعر بأي ندم، لا أريد أن أشعر بتأنيب على شيء ما كان يجب علي فعله ولم أفعله"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد تراجع مستواه بعض الشيء في الآونة الأخيرة، بعد أن كان أفضل لاعب في أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام واحد من الآن.