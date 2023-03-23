فان دايك يرفض اتهام "الدجاج الكاري" في كارثة منتخب هولندا

فان دايك يتحدث عن إصابة لاعبي هولندا!

علق نجم هولندا، فيرجيل فان دايك، على إصابة زملائه بمعسكر المنتخب، استعدادًا لتصفيات يورو 2024، بسبب الطعام.

وغادر خمس من لاعبي منتخب هولندا، التدريبات، بسبب المرض، وسط ادعاءات أن الدجاج الكاري، هو المسؤول عن تفشي الفيروس.

وتحدث فان دايك، لشبكة NOS، عن الواقعة قائلًا:" "لا أعرف من أين أتت هذه القصة، لقد أكلت بنفسي الدجاج الكاري وكان لذيذًا".

وأضاف:" "كان الأمر غريبًا للغاية، فجأة ظهرت رسائل في مجموعتنا، تفيد بأن بعض اللاعبين كانوا في طريقهم إلى المنزل، وأنهم مرضى، وكان ذلك بمثابة صدمة إلى حد ما".

وأردف: "إنها بالتأكيد ضربة كبيرة لنا، لكن اللاعبين الموجودين هنا الآن، قادرين على المواجهات القادمة، وعليهم أن يظهروا ذلك سيفعلون، أنا أثق بهم".

وغادر معسكر المنتخب كلًا من، كودي جاكبو، وسفين بوتمان، وماتيس دي ليخت، وجوي فيرمان، وبارت فيربروغ، بسبب الإصابة بالفيروس.

ويستعد المنتخب الهولندي، لمواجهة نظيره الفرنسي، يوم الجمعة، في باريس، ثم يستضيف جبل طارق يوم الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.