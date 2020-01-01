فان دايك يدافع عن صلاح: لا يهتم إلا لرأينا

فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول يدافع عن زميله المصري محمد صلاح ضد الهجوم الذي يناله.

دافع فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول عن زميله المصري محمد صلاح بعد المستوى الرائع الذي قدمه مساء الأمس أمام نظيره ليدز يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك لصالح شبكة "بي إن سبورتس"، وأكد خلالها أن صلاح لا يهتم سوى لرأي زملائه فيه.

وقال فان دايك: "هذا هو الحال دائمًا بالنسبة لكم في الإعلام، دومًا ما يتم التشكيك في صلاح لكن بكل وضوح نحن نقدر ما يقوم به بشكل أكبر، وهذا هو الأهم بالنسبة له".

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وأضاف: "نحن في ليفربول لا نرى الجزء السلبي من الذي يقوله الإعلام عن الفريق، ونحاول دومًا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأكمل عن الخطأ الذي وقع فيه: "مثل هذه المواقف من الممكن أن تحدث، لقد حاولت أن أقدم أفضل ما لدي لكن لسوء الحظ تسببت في هدف، لكنني لن أقلق حيال ذلك الأمر كثيرًا".

وأنهى تصريحاته: "لقد كانت مباراة مليئة بالأحداث وتوقعنا أن تكون بتلك الصعوبة، والأهم هو تحقيق النقاط، لكن لا يزال لدينا الكثير لنعمل عليه وليدز يونايتد سيتسبب في الكثير من المتاعب لبقية الفرق".

جدير بالذكر أن لقاء ليفربول المقبل سيكون أمام نظيره تشيلسي في الـ 20 من الشهر الجاري، بعد مواجهة البلوز المقبلة أمام برايتون يوم الإثنين.