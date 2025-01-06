"لا أتوقع أي تطورات قريبة ولكن سأظل هادئًا" .. فان دايك يثير التكهنات حول مستقبله مع ليفربول!

فان دايك يثير قلق جمهور ليفربول...

شدد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على أنه لا يشعر بالقلق وسيظل هادئًا بشأن مستقبله مع فريقه، بالرغم من اقتراب نهاية عقده مع الريدز.

وينتهي عقد فان دايك، مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة حتى الآن لتجديد العقد، وسط ترقب من العديد من الأندية الأوروبية، لمحاولة التعاقد مع المدافع الهولندي.

وأثناء حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال فان دايك عند سؤاله عن وجود أي تطورات بشأن تجديد العقد: "لا شيء جديد، ولا أتوقع أي تطورات قريبة، ولكنني كما قلت سابقًا سأبقى هادئًا".

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وتابع: "سنرى ما سيحدث في المستقبل، ولكن في هذه المرحلة ليس لدي أي تطورات على الإطلاق، الأمر كله في الوقت الحالي يتعلق بالتركيز على المباريات القادمة، خاصة نصف نهائي كأس كاراباو، أمام توتنهام، ستكون مباراة صعبة يوم الأربعاء القادم".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى تواصل وكلاء فان دايك، مع إدارة ريال مدريد، لإخطارهم برغبة المدافع في الانضمام للميرينجي في صيف 2025.