فان دايك وميجان رابينو يتوجان بجائزتي جول 50

أصبح نجم ليفربول أول مدافع يُحقق الجائزة، فيما ذهبت جائزة السيدات لنجمة الولايات المتحدة بطلة العالم

كوفئ نجوم كرة القدم من الجنسين على أدائهم خلال العام الحالي، حيث توج لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك واللاعبة الأمريكية ميجان رابينو بجائزة جول 50 لعام 2019.

وجاء تتويج النجم الهولندي بالجائزة المرموقة للموقع الكروي الأول في العالم، بعد منافسة قوية مع هداف برشلونة ليونيل ميسي، وزميله في ليفربول محمد صلاح، ليصبح أول مدافع يفوز بالجائزة السنوية منذ نسختها الأولى.

وسجل فان دايك اسمه بحروف من ذهب في هذا الموسم، حيث لعب دورًا محوريًا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وقد توج بجائزة رجل المباراة النهائية التي فاز بها فريقه 2/0 على توتنهام في مدريد.

كما ساعد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بلاده في الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو ما جعله يتفوق على ميسي في سباق الجائزة.

إذ ودع ميسي، المتوج بالجائزة 4 مرات من قبل، بطولة كوبا أمريكا بالهزيمة على يد البرازيل في الدور نصف النهائي.

لكن على مستوى النادي قدم ميسي مستويات خارقة الموسم الماضي مسجلاً 51 هدفًا في 50 مباراة، لكن هذا المعدل الكبير من الأهداف لم يُساعد برشلونة في دوري أبطال أوروبا بخروجه على يد فان دايك ورفاقه في الريمونتادا الشهيرة في الأنفيلد.

غاب صلاح، صاحب المركز الثالث في قائمة جول 50 لعام 2019، عن العودة التاريخية في مباراة الإياب من ملعب أنفيلد بعد إصابته، لكنه عاد ليحرز الهدف الافتتاحي الحاسم في المباراة النهائية في مدريد.

كان هذا هو الهدف السابع والعشرين في مجمل الموسم لمحمد صلاح، الذي تقاسم فيه جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب زميله مهاجم الريدز ساديو ماني ومهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج.

ومثل صلاح، سجل ماني 22 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما قاد السنغال للوصول للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، لتساعده تلك الإنجازات على احتلال المركز الخامس في قائمة جول 50، وهو المركز الأفضل له على الإطلاق حتى الآن.

وحل رونالدو في المركز الرابع على لائحة جول، متقدما على ماني، بعد موسمه الأول مع يوفنتوس والذي أنهاه بلقب أفضل لاعب في العام في الدوري الإيطالي، ثم واصل تألقه رفقة منتخب بلاده بمساعدته على التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.

وفي احتفاء بالكرة النسائية، توجت نجمة الولايات المتحدة، ميجان رابينو، بفضل الإسهام الكبير لها في تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات التي أقيمت في فرنسا.

وتوجت المهاجمة البالغة من العمر 34 عامًا بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة في البطولة، وكانت هدافة البطولة برصيد 6 أهداف، ما مهد الطريق أمامها لتعتلي صدارة أفضل اللاعبات من جول.

وعلقت رابينو على تتويجها في تصريحات خاصة لموقع جول "إنه لشرف لي أن أتواجد إلى جانب العديد من اللاعبين الكبار وأن أحصل على جائزة جول 50 لهذا العام. إنه امتياز لا يمكن تحقيقه إلا بسبب قوة وموهبة النساء الأخريات اللاتي تواجدن في هذه القائمة".

ووجدت رابينو منافسة قوية من اللاعبة الإنجليزية، لوسي برونز، والتي حصلت على الثلاثية مع ناديها ليون الفرنسي، قبل أن تحقق الكرة الفضية لكأس العالم للسيدات لدورها في احتلال المنتخب الإنجليزي للمركز الرابع.

وحلت الأسترالية سام كير، حاملة جائزة جول 50 لعام 2018، في المركز الثالث هذه المرة بعد عام آخر غزير تهديفيًا أنهته هدافة للدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم للسيدات والدوري الأسترالي، وكانت أفضل لحظاتها إحرازها 4 أهداف "سوبر هاتريك" في فوز أستراليا في كأس العالم على جامايكا.

وذهب المركز الرابع إلى آدا هيجيربرج، التي قادت ليون إلى الفوز بالثلاثية هي الأخرى، بتسجيلها 40 هدفًا في 32 مباراة في جميع المسابقات، في حين احتلت بيرنيل هاردر، الحائزة على الجائزة لعام 2017، المركز الخامس بعد فوزها بالثنائية المحلية مع فولفسبورج وتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.

في الأخير كانت رابينو هي المرشحة البارزة لجائزة النساء كتتويج للمستويات الرائعة لها للعام الحالي مثلها مثل فان دايك في فئة الرجال.

يمكنك مشاهدة القائمة الكاملة لجول 50 هذا العام هنا!

جول 50 عبارة عن جائزة سنوية تجمع أفضل 50 لاعبًا من الذكور والإناث في العالم.

ينقسم اللاعبون إلى مجموعتين قوامهما 25 لاعبًا ويتم تصنيفهم على إنجازاتهم خلال العام السابق.

أدلي رؤساء التحرير والمراسلون من نسخ جول الـ42 في جميع أنحاء العالم بأصواتهم بناءً على مستويات اللاعبين في المباريات الكبيرة ويؤخذ بالاعتبار ما يقدمه اللاعبون على المستويين المحلي والدولي.