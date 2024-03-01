بعد محمد صلاح .. عرض سعودي كبير يصدم ليفربول بشأن فان دايك

هل نرى فان دايك بالدوري السعودي الموسم المقبل؟

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بدأت الأندية السعودية من الآن التحرك لتدعيم صفوفها بأفضل النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك باستهداف نجم جديد في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن دخلت تلك الأدية في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح.

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وكشف الإعلامي التركي إكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تخطيط أحد أندية دوري روشن السعودي، لتقديم 50 مليون دولار، لضم قائد ليفربول فيرجيل فان دايك.

وأضاف كونور أن نادي ليفربول يُخطط لبدء المفاوضات مع المدافع الهولندي فان دايك، خلال نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في صيف 2025، حيث سيدخل الفترة الحرة في يناير 2025، ويُريد النادي الإنجليزي أن يستمر المدافع الهولندي في صفوفه.

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وترغب الأندية السعودية في التعاقد مع محمد صلاح زميل فان دايك في ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث هناك أنباء عن مفاوضات خلال الوقت الحالي مع اللاعب المصري لحسم توقيعه.

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