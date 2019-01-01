فان دايك محذرًا وناصحًا ماجواير: لقب "الأغلى" يضع المزيد من الضغوطات

المدافع الإنجليزي أصبح الأغلى في العالم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح هاري ماجواير المدافع الأغلى في العالم بعدما أتم انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وقد حذره ونصحه سلفه في هذا اللقب "فيرجيل فان دايك".

مدافع ليفربول كان الأغلى في العالم، لكنه لم يُبد اهتمامًا أو امتعاضًا بتجريده من هذا اللقب، إذ قال "أتمنى له التوفيق. لا أستطيع قول شيء بهذا الشأن لأن التغيير كان سيأتي دون شك. هذا هو سوق الانتقالات، هو لا دخل له في ذلك لكني أتمنى له الحظ السعيد".

تين هاج: فان دي بيك سيلعب معنا في دوري الأبطال

أضاف الهولندي "السعر يجلب الضغوطات، لكن هذا لا يغير الكثير لأن الضغوطات دومًا موجودة حين تلعب لفريق كبير مثل مانشستر يونايتد، لكني أتمنى له الخير".

فان دايك قدم نصحيته لمجاوير لتجنب تلك الضغوطات والتأقلم معها، قائلًا "الأمر ليس سهلًا. شخصيًا أحب وضع كل شيء في نصابه السليم وبهذا أقلل من تلك الضغوطات. الكثير من الأشياء أهم من لعب كرة القدم".

أضاف "نحن محظوظون بأننا نفعل ما نحب وكذلك نلعب لأندية كبيرة مثل ليفربول. عليك الاستمتاع بهذا، لكن الضغوطات ستبقى موجودة دومًا. المطلوب منك فقط هو التركيز على ما تحب فعله وتقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب. استمتع باللعب وأظهر قدراتك جيدًا ولا تشغل تفكيرك بأي شيء آخر".

يُذكر أن فان دايك حافظ على لقب المدافع الأغلى في العالم لمدة 20 شهرًا، بعد انتقاله في يناير 2018 من ساوثامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.